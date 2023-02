Weet je wat erg is? Dit mag dus.

Niet alle discriminatie is strafbaar.

Positieve discriminatie, of het voeren van voorkeursbeleid, is wel toegestaan.

Je mag dan als werkgever bij gelijke geschiktheid onderscheid maken tussen kandidaten, wanneer een bepaalde groep mensen onvoldoende vertegenwoordigd is binnen jouw bedrijf.

Te denken is aan vrouwen, of mensen met een andere etnische achtergrond.

Positieve discriminatie is aan een aantal regels gebonden:

Alleen bij gelijke geschiktheid mag voorrang worden gegeven aan bepaalde groepen;

Er moet sprake zijn van een feitelijk aantoonbare achterstand van de doelgroep in jouw bedrijf of binnen jouw branche;

De zwaarte van de voorkeursbehandeling moet in redelijke verhouding staan tot de mate van de achterstand;

Maatregelen zijn van beperkte duur;

Het voorkeursbeleid moet duidelijk kenbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld door in je personeelsadvertentie aan te geven dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uitgaat naar een vrouw;

Functie-eisen mogen niet bijgesteld worden.