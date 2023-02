Het supportersprobleem in een notendop. Stadionbezoekers zijn een goede dwarsdoorsnede van de maatschappij. 99% is normaal, 1% is idioot. Helaas richt het beleid rondom voetbalsupporters zich maar beperkt op pakken van daders en grijpt men vooral graag naar collectief straffen van hele supportersgroepen. Dat raakt de 1% daders niet en lost al 30 jaar niks op.

In oa. Engeland en Duitsland zie je volle uitvakken, gescheiden van het thuispubliek door een laag hekje of een plukje stewards. En het gaat goed. Hier in Nederland zit je al decennia met buscombi's, reisbeperkingen, uitvakken die eruit zien als een luchtplaats in een gevangenis en het blijft steeds fout gaan.