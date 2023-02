Ik vroeg haar ten huwelijk op Mount Lofty, en zeven jaar later tekende ik de scheidingspapieren hier in Nederland. Ze had borderline en dat ging van kwaad tot erger. Ik heb het echt wel geprobeerd met haar, maar de psychologische en fysieke terreur werd me gewoon teveel. Ik denk niet dat ik ooit nog opnieuw zal trouwen, want óók zonder borderline laat liefde zich niet dwingen of vastleggen in een contract. Het is er of het is er niet, en als het er niet meer is dan moet je het loslaten.