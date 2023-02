Doet me meer aan double 6, ipv triple D denken.

Zo van die wegen die je wilt rijden,

omdat ze mooi en vol verrassingen zijn,

niet omdat je ergens zijn moet.

Van die wegen die sowieso gaan verdwijnen,

in de kosten-baten analyse van de Tri-State-City vandalen.

Ooit waren er in historische tijden,

ideologen die een volk wilden uitmoorden,

vandaag de dag pretenderen lieden met eenzelfde mentaliteit

beschaafd te zijn,

en doen dat door al het eigene

van een cultuur om zeep te helpen.

Ondanks de irritatie, het nutteloze verbeiden en verbijten der tijd,

heb je een historische rit gemaakt K1100.

Zo reed ik ooit eens in jeugdige overmoed,

onderweg naar een vakantie in Frankrijk,

in België, via op toen nog zelfs een actuele kaart,

"even binnendoor" om Luik te vermijden (files),

voor een tussenstop in Luxemburg.

Na een uur door bos en land,

samen met toenmalige vriendin,

altijd gezellig,

op een tamelijk onverhard aandoende weg inmiddels,

achter een tractor aan t cruisen geweest.

Voor een half uur. (Die was blijkbaar ver van huis.

Het werd donker en begon te regenen,

toen de weg in een weiland eindigde.

(prima plek voor een "korte stop")

Blikje cola er tegenaan om af te koelen.

Bij gebrek aan sterren,

bleek ik een ster in navigatie.

Kilometertje terugrijden en rechtsaf en

we waren weer "on the road again"

Wel pas om 22u in Luxemburg.

Avontuur.

Canned Heat - On the Road Again live at Woodstock 1969

youtu.be/6smtAY8dXSI

Truste K1100

grtz 2 Mrs. K.