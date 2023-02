Zijn ze al even mee bezig, maar als je denkt dat dat gaat slagen heb ik nieuws voor je.

www.youtube.com/watch?v=MxiY_wHlFIc

www.youtube.com/watch?v=IKiEaTaksAE&a...

www.youtube.com/watch?v=8xSKi6-lUYQ

En afgelopen week was er ook al de Asbury revival, er is een opmars gaande en dat maakt marxisten en linksmensjes erg boos.

Er is een grens, en de andere wangen zijn op.

"People are asking when is this moral madness going to stop. I tell you when it will stop, it is going to stop when the church of Jezus Christ puts on the whole armour of God and goes to war for traditional famaly values. If not you, who? If not now, when? You must be bold enough to stand up, and strong enough to speak up, and determined enough to stay up. It is time for the church of Jesus Christ to stand up for the cross."