Bestudeer aandachtig dit artikel van de gesubsideerde regionale omroep RTV Utrecht. Beantwoord daarna de volgende vragen:

1) Welke 'rode vlag' wordt wel heel erg expliciet beslist niet genoemd in het artikel?

2) Waarom heeft de genoemde verdachte ineens geen voornaam meer, maar alleen twee initialen ('B. K.')?

Waarom is de voornaamprivacy van de ene verdachte (B. K.) belangrijker dan de voornaamprivacy van de andere verdachte (Volkert van der G., Pietje P., Michael P., etc)?

Is dit wel of niet in lijn met basale principes als 'neutraliteit' en 'objectiviteit'?

3) Op welke manieren wordt in dit artikel opzichtig om een groene mammoet in een klein kamertje bomvol porcelijnenkasten heengedraaid?

4) Welke patriarchale cultuur waarin de vrouw beslist minderwaardig is aan de man en waarin schaamte en eer een belangrijke rol spelen draagt per definitie fors bij aan het aantal geweldsdelicten tegen vrouwen in Nederland?

Waarom wordt die cultuur niet benoemd, ondanks een al jaren gaande groei van deze cultuur in Nederland?

Is het wel of geen zuivere journalistiek deze cultuur bewust niet te benoemen?

5) Beschrijf in je eigen woorden hoe het mogelijk is dat in 2023 een door belastingbetalers gefinancierde regionale omroep probleemloos uiterst relevante feiten en waarheden kan weglaten in een artikel?

Wat zegt dat over de staat van journalistiek in 2023?

6) Is het weglaten van dergelijke relevante feiten ook een vorm van 'desinformatie' of 'nepnieuws'?

Zo ja, waarom?

Zo nee, waarom niet?

7) Beschrijf in je eigen woorden wat het precies betekent dat hedendaagse journalisten het niet noemen van onwelgevallige feiten nóg belangrijker vinden dan het bestrijden van 'femicide'. Maak daarbij gebruik van de termen: 'pathologisch', 'dystopisch', 'angstcultuur' en 'deugen'.

8) Schrijf een essay waarin je uitlegt dat wantrouwen in media soms wel degelijk wordt veroorzaakt door die media zelf en waarin je pleit voor gesubsidieerde regiojournalistiek die wél gewoon recht doet aan alle journalistieke principes en de wensen van de financierende belastingbetaler.

9) Beschrijf tot slot voor wie dit artikel eigenlijk is bedoeld: voor de lezers, voor een specifieke groep lezers die vooral dingen -niet- willen lezen of vooral voor de journalist en hoofdredactie zelf? Verwerk hierin de impliciete waarden en doelstelling van (gesubsidieerde) journalistiek en maak daarbij gebruik van de termen 'hysterie', 'woke', 'millennialcultuur', 'bukken' en 'collectief narcisme'.

De beste inzenders maken kans op naar keuze een geheel verzorgde rondreis door de catacomben van Haaksbergen of gratis zes uur in de wacht hangen bij de Belastingtelefoon. Succes!