Onze minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die op het wereldtoneel toch graag gezien wil worden als een serieuze intellectueel, was op bezoek bij het carnaval in Boxmeer. Als een soort Koning Hendrik VIII staat hij op de foto tussen allemaal opgewonden vrouwen met een dode cavia op hun kop. Of hij net als Koning Hendrik zes van de vrouwen zal trouwen en er uiteindelijk ook twee zal laten onthoofden, is nog een raadsel. Het zal in ieder geval getuigen van daadkracht en visie, iets wat het CDA als verkiezingsslogan heeft omarmd.

Aan Wopkes tevreden tronie te zien, is de sfeer op dat moment nog heel goed. Misschien wordt Hugo de Jonge nog opgetrommeld om verkleed als Sywert van Lienden mee te zingen met ‘een bloemetjesgordijn’, geheel in stijl met zijn schoenen. De immer optimistische man vindt het vast niet erg om het publiek op te zwepen met teksten als ‘nou die hendjes de lucht in’. En de 10% die niet mee wil doen, laat hij gewoon buiten staan. Misschien kan hij na afloop nog wat praalwagens opkopen om starters en statushouders in te huisvesten. Het CDA wil mensen toch garanties voor de toekomst bieden.

Het probleem met het CDA is alleen dat hun trouwe achterban geen enkele garantie meer wordt geboden. Wopke Hoekstra kakelt veel, maar zegt nooit iets. Dat is wat zijn bevlogen leiderschap kenmerkt. Het CDA is onzichtbaar en inhoudsloos, vast in het grote spinnenweb van Rutte en Kaag. Ooit waren ze de grootste partij die jaren de premier heeft geleverd, maar daar is niets meer van over. Onder het mom van ‘verantwoordelijkheid nemen’ blijven ze de steunpilaar binnen een kabinet dat na jaren van afbraak en tientallen schandalen nog steeds de scepter zwaait.

Waarom, vraag je je af. Zou God het zo gewild hebben? De CDA-achterban in ieder geval niet, die zijn massaal overgestapt naar de BBB van de potentiële premier Van der Plas. Als die trend doorzet, blijft het CDA over met 1 tot 2 zetels, heel misschien 3, max. Waarna Wopke zal terugtreden met het slappe excuus meer tijd aan zijn gezin te willen besteden. Dan kan hij vervolgens mooi zijn zakken gaan vullen bij een of andere multinational.

Maar misschien is het nog niet te laat voor Wopke, want op feesten zijn mensen vaak vrolijk en te dronken om nog helder na te denken, dus daar zijn vast nog wat CDA-stemmen te winnen. Hij zou daar een hele campagnetoer van kunnen maken. Volgende stop wordt Bennekom, het Jeruzalem van de Veluwe (niet te verwarren met ‘Haaksbergen, de parel van het Oosten). Want ja, Vlegeldag is pas écht carnaval. Misschien zijn daar ook nog wel wat wijven met een cavia op hun kop die de intelligentie en het charisma van de grote CDA-leider wel kunnen waarderen. Dan kan het nog een geslaagde campagnetoer worden ook. Heideweek, here we come.