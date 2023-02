In het verleden gingen politici/politieke partijen tijdens een verkiezingscampagne naar de achterban en geestverwanten. Daarnaast stonden ze op de markten, hielden een debat in het dorpshuis, gemeentehuis of in zaaltje van Ons Genoegen. In steden werd er in geselecteerde wijken van deur naar deur gepocht te werven.

Toen kwam het langs DE meetlat van zogeheten/zelfbenoemde maatschappelijke organisaties of stromingen leggen: feministisch, COC, Israël. En politici zich in bochten wringen om in de smaak te vallen.

Met de komst van diversiteit, kropen politici naar theedrinken, moskeebezoek en diverse Surinaams/Antilliaanse cultuuruitingen in de jacht op de stemmen.

Nu hebben we het Anglo-Amerikaanse model, waarbij landelijke bekende politici koffie drinken in het verpleegtehuis (ouderenzorg), bier drinken in het jongerencentrum, baby's knuffelen, de aftrap bij een sportclub (bewegen, bewegen); want wij politici staan midden in de maatschappij en wij geven om U, De Kiezer.

Wopke Hoekstra komt uit een zeer gegoede familie en uit een zeer gegoede vleugel in deze maatschappij (zie zijn bio). Puur vertoon voor de bühne.

Gaan vrouwelijke politici (bv Kaag) "zelfgebakken" koekjes, naar een recept van oma, meenemen naar verkiezingsbijeenkomsten? Dit deed Hillary Clinton, om aan te tonen dat ze een goede echtgenote was. Het was overduidelijk dat ze dit door een ander had laten doen.

Waarom trappen "wij" er iedere keer in? Vrouwen, ouderen, letterbakgemeenschap en allochtonen.