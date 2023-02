Eerst even drie quotejes uit het AD-interview (tevens gratis te lezen voor Tubantia-abonnees) met Sigrid Kaag.

"U doelt op partijen als PVV, BBB en JA21. Vooral BBB maakt volgens peilingen kans op zetelwinst. Hoe verklaart u dat?

,,Ik kan niet het individuele kiesgedrag van iedere stemmer verklaren. Het is aan ons om de kiezer mee te nemen in de mogelijke gevolgen. We hebben al decennia lang te maken met beleid van pappen en nathouden, van niet gemaakte politieke keuzes. We maken het alleen maar moeilijker als we die keuzes blijven uitstellen.

U heeft vast wel een idee waarom mensen zich aangetrokken voelen.

,,In de politieke geschiedenis zijn nieuwe partijen altijd een uitdaging voor de gevestigde partijen geweest. Zo’n nieuwe stem is aantrekkelijk. Er wordt denk ik ook een knappe campagne gevoerd. Maar dat wil niet zeggen dat ik denk dat het in het landsbelang is.”"

"Koersen op het minderen van instroom is niet de optimale benadering. Je moet kijken, wat kan je aan, wat kun je beter regelen? Als er echt een oorlog is of totale ellende, dan zullen mensen blijven komen."

"U zegt: migratie moet aan voorwaarden voldoen. Toch liggen Polen nu met tien man op een kamer en sliepen asielzoekers in Ter Apel op het gras. Dat moet dan toch eerst geregeld zijn?

,,Nou, dat is te makkelijk gedacht. We leven niet in een laboratorium. De wereld om ons heen draait door. People on the move is zo oud als de mensheid.”

Is het naïef om te denken dat je migratie kunt tegenhouden?

,,Ik denk inderdaad dat het een onuitvoerbare wens is. Er zijn bovendien heel veel bedrijven, of het nu de glastuinbouw is of de kenniseconomie, die juist schreeuwen om gekwalificeerde mensen. Of het nu vaklui zijn of de Harvard PhD’s die bij ASML moeten werken. Onze economie wordt juist ook draaiende gehouden door de vele mensen die hier legaal een plek vinden.”"

En dan een plaatje, uit een wetenschappelijk artikel over de verhouding tussen samenleving, partij en de Staat.

Vroeger: partijen een brug tussen de samenleving en de Staat

NU: de kartelpartij

Bron: Richard S. Katz and Peter Mair: Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party (1994)

We zitten nu dus al mee dan 20 jaar met die compleet in zichzelf en de staat gekeerde kartelpartijen. Je zou eigenlijk heel erg hard STOP STILTSTAND! willen roepen tegen die paar idioten die nog denken dat een stem op D66 zin heeft.