Lang verhaal kort: het is onze beurt. Want na decennia onderzoek is het dan eindelijk gelukt: WE kunnen uw zaad nu on demand verlammen.

"Here, we provide proof-of-concept for an innovative strategy for on-demand contraception, where a man would take a birth control pill shortly before sex, only as needed. Soluble adenylyl cyclase (sAC) is essential for sperm motility and maturation. We show a single dose of a safe, acutely-acting sAC inhibitor with long residence time renders male mice temporarily infertile. Mice exhibit normal mating behavior, and full fertility returns the next day. These studies define sAC inhibitors as leads for on-demand contraceptives for men, and they provide in vivo proof-of-concept for previously untested paradigms in contraception; on-demand contraception after just a single dose and pharmacological contraception for men."

Nou, muizen waren afgelopen augustus ook goed genoeg voor het goedkeuren van booster shot 4, dus wat ons betreft heeft de mannenpil groen licht. Zolang het maar acht muizen waren, en niet, bijvoorbeeld, slechts zeven!