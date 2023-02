Vandaag ziet u onderweg naar kantoor geen hand voor ogen en kunt u er dus niets aan doen als u iets later, zo rond 14:30, pas inklokt. Immers, veiligheid eerst. Tussen Den Haag en Amsterdam ziet u slechts 90 meter en in het Noorden van 't land is zelfs een Co de Geel van kracht. Dat is enerzijds heel vervelend, anderzijds helpt het u enorm een beetje in het moment te leven, want u heeft toch geen idee wat er over 5 seconden op uw motorkap verschijnt.