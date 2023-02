Hee dit wordt leuk. Vroeger had je in Nederland de gulden. Dan wilde je iets kopen (bijvoorbeeld een brood) en dan moest je daar guldens (bijvoorbeeld twee) voor betalen. Maar nu heb je de euro. Dan wil je iets kopen (bijvoorbeeld een brood) en dan moet je daar euro's (bijvoorbeeld drie) voor betalen. En het leuke is: als je naar Griekenland gaat, dan kun je ook met euro's betalen. Sterker nog, als je niet naar Griekenland gaat, dan moet je de Grieken ook euro's betalen. Veel mensen, met name mensen die vaak op vakantie gaan, vinden de euro ontzettend fijn. Maar veel andere mensen vinden de euro helemaal niet zo fijn. En nu gaan allerlei hotemetoten, van Hans Hoogervorst tot Lex Hoogduin en van Jeroen 'Schnapps und Frauen' Dijsselbloem tot Klaas Knot tot Nout Wellink tot Adriaan Schout daar gezellig over praten met de Tweede Kamer in het rondetafelgesprek DE TOEKOMST VAN DE EURO. Inlezen hierrr, stream na de breek.