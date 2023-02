Mijn medeleven met alle Turkse en Syrische slachtoffers wordt overschaduwd door het besef dat hun sterven en leed vaak onnodig was. Dit is niet iets wat hen is overkomen, dit is iets dat hun is aangedaan. Dit is geen natuurramp, dit is corruptie, gemakzucht en foutieve politieke prioriteiten. Er was daar het geld, de mankracht en de kennis om dit grotendeels te voorkomen.

De helft van de Turkse gebouwen voldeden niet aan lokale regelgeving. De andere helft voldeed aan een regelgeving die ernstig tekortschoot. Als je kijkt naar video`s van gebouwen die alsnog instorten, dan valt op hoe stil de omgeving en het camerabeeld staat. Er stort zoveel alsnog in zonder naschok, geen enkel gebouw is nog te vertrouwen. Puin kan niet meer vallen, de rest van de spookhuizen wel.

De bevolking kan kiezen tussen instortingsgevaar, en de vrieskou buiten. Het is een arme regio, getroffen door oorlogen, idioot monetair beleid, gigantische inflatie van 150% en dictaturen die al decennia voortduren. Religie blokkeert de vrijheid en ontwikkeling. Hopelijk herbouwen ze volgens de laatste concepten, met zo veel mogelijk meebewegend staal uit onder andere onze hoogovens.

De bevingen gebeuren langs de scheurlijn waar de Arabische tektonische aardplaat in botsing komt met de Anatolische plaat. Deze gigantische aardbevingen waren dermate voorspelbaar, dat deze drie dagen van tevoren zijn voorspeld door een Nederlandse "onderzoeker" Frank Hoogerbeets. Hij voorspelde het epicentrum, de kracht en was alleen nog een beetje vaag over het tijdstip.

Kijk je naar de theorie achter zijn voorspelling, dan springen de tranen in je ogen. Turf even het aantal voorspellingen dat hij doet in het videootje. De beweging van de maan veroorzaakt niet alleen eb & vloed, maar kan ook net de trigger geven om opgebouwde spanning in verschillende aardlagen vrij te laten. De zwaartekracht vanuit de maan is dan het druppeltje dat de emmer laat overlopen.

De zon veroorzaakt op aarde springtij en -eb, dat zal misschien nog enig effect hebben. Frank Hoogerbeets gaat alleen verder, en stopt alle planeten in zijn model, zonder die te schalen naar bijvoorbeeld de beperkte gravitatiekracht die uitgaat van kleinere planeten die verder weg staan. (eigenlijk geen kracht, maar vervorming van ruimtetijd, maar dat is weer een andere discussie.)

Frank gaat echt een nieuwe dimensie in als hij ook nog eens atmosferische paarse banden aan zijn model toevoegt in een poging een tijdstip van een beving te voorspellen. Snelle wisselingen in luchtdruk masseren de aardkost. Snelle temperatuursveranderingen kunnen materiaal breken, maar de aardkost heeft gewoon te veel massa om door de lucht te worden bespeeld.

Probeer eens met je hand te schuiven over een stroef oppervlak. Je zult zien dat je vingers schoksgewijs bewegen. Het is niet vloeiend meer. Precies dit geeft aardbevingen. Aardplaten proberen langs elkaar of op elkaar te schuiven. Als er lange tijd geen aardbeving is geweest, volgt een grotere. Als op een breuklijn een stuk niet meebeweegt, komt die schok later alsnog.

Als je geluk hebt, komt er eerst een reeks van kleinere schokjes om de grote aan te kondigen. Dieren zoals vogels zijn daar supergevoelig voor, en gaan vliegen. Prikkels die wij standaard negeren, zijn voor hun informatie. Hier is geen sprake van een zelfstandige voorspelling, maar van een betere waarneming. Wij als mensen weten als enige dondersgoed dat de stilte voor de storm komt.

Voor de Turken is dit een onverwachte ramp, voor wetenschappers, politici en Erdogan was dit volledig voorspelbaar. Eigenlijk is het een godswonder dat het al die jaren goed is gegaan. Hier is sprake van volledig roekeloze risicoaanvaarding, beter bekent binnen het strafrecht als voorwaardelijke opzet. Het internationale strafhof zou moeten letten op zulke nalatigheid.

Net zoals onze watersnoodramp, de aardbevingen in Groningen, de Glenfell tower brand, de Deepwater Horizon olieramp, SE Fireworks (PDF), de brand bij Chemiepack, zien we hetzelfde patroon. De risico`s waren ontdekt door ingenieurs, bestudeerd door ambtenaren om vervolgens door politici te worden genegeerd. Die spelen liever met extra belastinggeld, de schade is voor ons.

Wanneer je al het geld dat Erdogan besteed aan een paleis met 1100 kamers, een theatercoup, onderdrukking van minderheden, islamisering van het westen en militaire operaties in buurlanden in samenwerking met Assad & Poetin optelt, kom je aan gigantische bedragen. Had dat besteed aan aardbeving bestendig bouwen, en je had nu veel minder slachtoffers gehad.

Erdogan, Assad en Poetin kozen voor geweld, macht en prestige, ze verwaarlozen en begraven hun onderdanen.