Waarom is het opeens "onmogelijk" om grenscontroles uit te voeren ? Dat is hemaal niet onmogelijk. Wanneer ik vroeger met mijn band door Europa toerde werden we GE-GA-RAN-DEERD bij elke grens aan de kant gezet. Alle onze spullen doorzocht, dan moest er weer een snuffelhond gehaald worden, duurde natuurlijk 6 uur, soms werd de hele bus ontmanteld, soms moesten we mee een kantoortje in, en uitkleden, kreeg je een vinger in je ass ("Dr. Jellyfinger" noemden we die). Soms kwamen ze, ik zweer dat dit waar is, met een MOBIEL LABORATORIUM, daar zaten mannetjes in witte jasjes met goggles op allemaal scheikundige proeven te doen met onze scheerzeep enzo. Allemaal ondervraagd en behandeld alsof we leden van de Baader Meinhof groep waren ofzoiets. We zijn gewoon een rockband. Dat is alles. Die grensmarechaussee fuckers zijn zulke teringlijers dat ze ons er some op de weg terug, een dag later WEER uitpikten, en het hele gedoe begon overnieuw. Het is WEL mogelijk om grens controles uit te voeren want ik ben zelf 488,000 x zwaar gecontroleerd omdat ze dachten dat ik een kruimeltje hasj bij me zou hebben wegens uit Amsterdam.