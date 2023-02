:

Dat alle taboes doorbroken zijn, daar geloof ik dus niks van. Het ene taboe wordt gesloopt om plaats te maken voor andere taboes, ondoordringbare muren, wallen, of loopgraven. Wokeism is een manier van denken die drijft op het scheppen van nieuwe taboes, van dwingende taal, van grenzen trekken en die angstvallig bewaken. Er is een term die vandaag de dag al te vaak gebezigd wordt, "grensoverschrijdend gedrag", en er wordt de suggestie gedaan dat de grenzen volstrekt duidelijk zijn en dat dus ook in alle nauwkeurigheid kan worden vastgesteld of iemand een millimetertje over een grens ging. De nieuwe moraal is er een van VARs die 24/7 op tig schermen in de gaten houden of de grens volgens de regel van de dag al dan niet overschreden wordt en die beslissing onmiddellijk doorgeven aan de al te vele scheidsrechters die aan de zijlijn met het fluitje in de hand staan te wachten om verontwaardigd te worden en een hard en schril geluid te doen horen opdat het tot iedereen doordringt dat er wéér iemand het lef had om niet te deugen. En elke dag weer wordt de discussie voortgezet over de vraag of de regels en regeltjes niet nóg verder aangescherpt dienen te worden.

Terwijl in andere hoeken der samenleving weer andere taboes geruisloos vorm krijgen en krachtiger worden. Slim versus dom bijvoorbeeld. Was het nog niet zo lang geleden de normaalste zaak van de wereld om scherp onderscheid te maken tussen intellectuele capaciteiten, vandaag mag dat niet meer en is elke dommerik op de een of andere manier toch ontzettend slim en mag je niet meer spreken over hoger en lager onderwijs want dat is stigmatiserend. En de geschiedschrijving wordt radicaal aangepast aan het nieuwe deugen, waarbij bepaalde perspectieven niet meer kunnen en dientengevolge de bordjes in de musea qua tekst aangepast worden aan het nieuwe zwijgen. De Gouden Eeuw mag niet meer, een standbeeld van Piet is een affront, grachtenpanden zijn besmet en mogen niet meer als mooi worden ervaren. Emeritus hoogleraar Piet Emmer, een specialist, wordt systematisch doodgezwegen als het over slavernij gaat en geen enkele omroep heeft het lef om Wild Geraas uit te zenden.