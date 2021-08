Goedemiddag ongevaccineerde taboedoorbrekers! Vandaag gaan we weer eens lekker een taboe doorbreken. En dat doen we met de vriendin van Tim Hofman (NPO). De vriendin van Tim Hofman kan niet zo heel erg veel anders dan model zijn (lol) en vriendin zijn van Tim Hofman. U kent haar verder van een documentaire waarin ze uitlegt dat ze helemaal nooit wil neuken met Tim Hofman (lol) omdat ze niet tegen seks kan en getriggerd raakt in haar safe space. Maar ze doorbreekt ook taboes en dat vinden wij mooi, wij doen eigenlijk niet anders dan taboes doorbreken. Het te doorbreken taboe van vandaag is: uit je kut bloeden. Want dat is echt een ENORM taboe de afgelopen jaren. Kijk maar, er wordt helemaal nooit echt heel veel geluld over menstruatie en wat een enorm taboe dat is. Er wordt eigenlijk zo weinig over geluld dat je niet anders kan dan toegeven dat menstruatie één van de allerallerallerallerallergrootste taboes is van het moment. Check dan hoe extreem dit taboe is:

Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe. Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.



Taboe.



Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.

Taboe.



Taboe.

Taboe.

Ziet u wel? Echt een totaaltaboe. Wordt nooit eens over geschreven dit extreme taboe. Helemaal geen zoveelste gratuite jankhype waar zelfbenoemde millenniale slachtoffers (V) uitgebreid over kunnen totaaldrammen in columns, docu's en BNN/NPO-showtjes die al tientallen jaren gaan over 'taboes' al zijn zij de enigen die het een taboe vinden. Goed dat deze taboes worden geslecht, kan de msm er ook eens over publiceren.

Trouwens, weet je wat eindelijk taboe zou moeten worden? Dat eeuwige gewentel in een zelfvoorziene slachtofferrol van mensen (V) die elke maand spontaan bloed laten weglekken uit hun vagijn. Dát zou écht heel veel mensen opluchten. En in plaats daarvan gewoon lekker aan het werk gaan bijvoorbeeld. Full time, anders worden er daarna weer eeuwig 'taboes' doorbroken over 'de seksistische loonkloof' en dat soort gejank.

Zo nee: koken, keuken, afwas, aanrecht, kind, opvoeden, schoonmaak. Sokken stoppen. Neuken. Er is nog zoveel te doen. Huphup dames, en vergeet het doekje voor het bloeden niet.