Of de hele vent is een verzinsel van een paar sinaasappelkistjespreachers die om aandacht verlegen waren. Kan ook nog he? Dat er geen god is, dat we het helemaal zelf uit moeten zoeken en dat we alle kans maken om het glorieus te vernaggelen. Misschien nemen we de hele planeet wel mee in de afgrond, het zou niet de eerste keer zijn dat het leven zo uit de bocht giert dat bijna de hele aarde naar de klote ging. De eerste keer dat het leven écht succesvol was op de jonge planeet aarde ging meer dan 90% van dat leven eraan wegens teveel succes. Toen was er ook niet echt een god om dat bij te sturen of zin te geven, tenminste heb ik er geen bewijzen van gezien in de fossielen. Voor de geinteresseerden, ik heb het over de introductie van fotosynthese op aarde, daarvoor zat er geen zuurstof in onze atmosfeer en draaide alles op methaan, zwavel en waterstof. De eerste ronde eencelligen die van co2 zuurstof ging maken kreeg direct de rekening gepresenteerd, ze konden zelf niet tegen dat spul. Daardoor stierven ze zo goed als uit maar pas nadat de hele aarde door hun toedoen een goeie honderd miljoen jaar stijf bevroren raakte omdat er te weinig vervuiling in de lucht zat om het broeikaseffect in gang te houden.

(Jah, echt. We hebben een minimale hoeveelheid co2 en andere prut in de atmosfeer nodig om het lekker warm te houden)

Dus de echte vraag is dan: Was het god, of was het de onverschilligheid van het leven? Ik gok het laatste. Het leven is niet goed of slecht, niet rechtvaardig of intelligent, het wil slechts één ding:

Neuqen.

Ghe. Da's wat we moeten om het leven in stand te houden, mede dankzij die verrekte zuurstof die ons DNA zo hard beschadigd dat we het de hele tijd aan moeten vullen met iemand anders z'n sapjes. Zal ook wel verzonnen zijn door god. Hallelujah.