:

Kaag heeft helemaal nooit materieel aan Syrische terroristen geleverd, wel is er materieel wat geleverd werd door Nederland gestolen en daarbij waren alle leveringen aan rebellen die tegen Assad en Poetin vochten een clusterfuck over de linie. De Amerikanen kocht bijvoorbeeld Bulgaarse troep uit Rusland omdat Arabieren kennelijk niet met moderne wapens konden schieten tot ISIS of zoiets. Die zooi bleek niet eens te werken.

Verder is het nogal dom, ja ik zeg dom, om te denken dat de VVD zo stom is om een terrorist in dienst te nemen zonder er zelf beter van te worden. Het stijgt je pet te boven maar als je jihadisten, maffia of nazi's wil bestrijden dan heb je het meest aan ex-maffia, ex-jihadisten of voormalige nazi's. Dat is eigenlijk best heel logisch. Wie kent de inner-workings beter. Jij? Toetsenbord held? Nee, die ex-nazi.

Dus, jouw draai is niet al te best en ja het was met opzet. Maar helaas. Het werkt niet en zal nooit werken.