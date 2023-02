Ja, daar keek dit stel van op. In plaats van een miniatuur-Ronald McDonald kregen ze een unieke incidentele standaard verrassing bij hun Happy Meal: twee agressieve lichtgetintiërs. Die heus niet zomaar agressief werden. Want dat Happy Meal-stel tikte, per ongeluk, een van de lichtgetintiërs in kwestie lichtjes tegen de rug aan. Want druk, Mc D tijdens een uitgaansnacht in 030, je weet zelluf. Ja, dan vraag je er ook gewoon om. Die hebben hun Happy Meal-surprise dus dik verdiend! Right. Wij zijn nu even een Whopper halen. Bij een drive through. In een gepantserd busje.

Gezellige beelden