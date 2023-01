Daar is totaalidioot Max van den Berg weer. U weet wel, die complete gek die met zijn wappiehoofd, zijn agressieproblemen en een brandende fakkel bij Sigrid Kaag aanbelde om daar zijn WEF/new world order/cabal/satanische rituelen/kindermisbruik-onzin uit te kramen. Dezelfde Van den Berg die we kennen van Extinction Rebellion-demonstraties en het karretje van dom wicht Eline waarvoor hij gespannen werd. Max had baat bij een uitgebreid verblijf in een GGZ-instelling, maar kreeg zes maanden cel. De zaak ging in hoger beroep en tijdens de zitting onthulde de Kaagbezoeker vanmorgen dat hij zich bekeerd heeft tot de andere kant van de fakkel. Max wil de politiek in en vond in de godgezinde gekken van Jezus Leeft zijn partij om te falen in deze missie. Niet verwonderlijk, gezien hij al een tijdje bij de baarden voor Jezus rondhing en na de fakkelrel een barmhartige arm van JL-lijsttrekker Florens van der Spek om zijn schouders voelde. En zo kan Noord-Holland bij de komende provinciale verkiezingen in maart stemmen op een veroordeelde politici-bedreiger als lijsttrekker van Jezus Leeft. Nu al benieuwd naar zijn campagne. Laat hij zijn licht schijnen op de maatschappij? Fakkelt hij de gevestigde orde af? Zet hij de kiezer in vuur en vlam? Met zulke debielen wordt de lokale politiek in ieder geval niet saai.

INSTANT UPDATE: OM eist in hoger beroep 174 dagen cel. Dat is gelijk aan wat Max al in voorarrest uitzat. Geert ontevreden.