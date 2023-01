Goedemorgen, doet u een beetje voorzichtig vandaag? In de zuidoostelijke provincies kan het namelijk ijzelen en dat is normaal gesproken al vervelend, maar deze keer gaat het volgens Rijkswaterstaat om ijzel van de verraderlijke soort en die is extra link. Dat geldt niet alleen voor de mensen die voor dag en dauw hun huis verlaten, want volgens het KNMI kan Limboland tot in de middag last hebben van gladheid. "Mogelijk dat daar ook wat sneeuw valt." De nacht vulde zich al met ongelukken, waardoor de A12 volledig op slot zit, de A50 redelijk tot stilstand is gekomen en de snelwegen zich vulden met kapot blik. De VERRADERLIJKE gladijzel des doods kan zomaar opduiken, dus het advies deze ochtend luidt: glij voorzichtig of glij niet. Succes!

Situatiefoto op ooghoogte

IJS AAN DE SPIEGELS!

Prachtig