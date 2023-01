De ge- en verboden in Rubberentegelië volgen elkaar nu in hoog tempo op. In navolging van 'ook al levensgevaarlijk: snoep strooien' presenteert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nu: ook al levensgevaarlijk: herten. Want herten zijn niet alleen nutteloze klerebeesten die vooral leuk zijn in een paté, een stoof of in de muil van een wolf, ze zijn ook nog eens teringgevaarlijk. "De dieren vormen door hun gewei en hun kracht een gevaar voor omstanders." Ja echt wel, een gevaar voor omstanders. En daarom zijn herten straks VERBOTEN op kinderboerderijen en in hertenkampen. Geen zak aan: haal de herten uit een hertenkamp en wat er overblijft lijkt nog steeds op de luchtplaats van een Sovjetgevangenis, maar dan zonder de herten. En ondertussen allemaal maar zeuren dat onze kinderen van die enorme mieten zijn.