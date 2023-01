Gefeliciteerd Rachel Hazes! Je hele leven probeerde je wanhopig erbij te horen in showbizzland, maar nu kunnen we je officieel uitroepen tot de Barbra Streisand van de lage landen. Jij hebt het 'Streisand effect' omarmd en groot gemaakt in Nederland. Je haalde 'gecremeerde kroket' bij één vlogger uit haar mond en plantte het gelijktijdig bij de rest van Nederland in het geheugen. De term is al ruim 24 uur lang trending op Twitter, bij RTL Boulevard werden de frituurstaven geserveerd en het zou ons niet verbazen als de lokale snackbar al weet wat u zoekt als u een Broodje Rachel bestelt. Maar pas op, want de rechter maakte het vrij duidelijk: u mag Aandachtsmoeder Hazes niet langer gecremeerde kroket noemen. En ja, dan vragen mensen zich af waar deze nieuwe grens van de vrijheid van meningsuiting wel ligt. Presentator Tim den Besten spreekt al over 'gefrituurd fenomeentje' en Johan Derksen houdt het simpel bij 'trut'. Mag dat wel? Vooralsnog kondigde hare Rachelheid nog geen rechtszaak tegen de nationale bromsnor aan, dus daaruit concluderen we dat trut minder erg is dan gecremeerde kroket. Goed om te weten waar de nieuwe frontlijn is getrokken waarlangs het, grotendeels satirische, kanongebulder zal klinken in deze vvmu-strijd. Mooi, maar wat nemen we vandaag bij de lunch?