The same procedure as every day james

De zon komt op, het gras is groen, de koffie ruikt goed, strijders sneuvelen in Oekraïne, de lucht is blauw, sneeuw is koud, Duitsland twijfelt over het sturen van Leopards, water is nat, Cambuur kan niet scoren, de wind waait, Musk tweet, eb volgt op vloed en vloed volgt op eb, alles wordt duurder, de kat mauwt, de hond blaft, rozijnenvla blijft, Rutte vergeet, het klokje tikt thuis zoals het nergens tikt, Ferrari verpest de strategie, de politie denkt dat er alcohol in het spel was, baby's huilen, rokers roken, Gordon wil aandacht, vliegtuigen vliegen, rivieren stromen, gletsjers smelten, geisers spuiten, een beer schijt in het bos, de paus bidt, Tim Hofman wint een prijs, gedoe in de familie Hazes, al onze medewerkers zijn in gesprek, een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, koeien loeien, Ernst Kuipers bedankt een journalist voor zijn vraag, konijntjes hupsen door de wei en na regen volgt zonneschijn. De wereld zit vol zekerheden: de dood, belastingen en nieuwe geheime documenten gevonden in woning Joe Biden.