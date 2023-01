Poetin, Shoigu en Patriarch Kirill

Het voorstel tot een staakt-het-vuren tijdens de Russische orthodoxe kerst kwam voor de vorm via Moskous Patriarch Kirill, met een persoonlijk vermogen tussen de vier en acht miljard dollar een van de meest archetypisch verderfelijke """religieuze""" leiders van onze tijd. Op z'n website publiceerde hij: "I, Kirill, Patriarch of Moscow and All Russia, appeal to all parties involved in the internecine strife to cease fire and establish a Christmas truce from 12:00 PM January 6 to 12:00 AM January 8, so the Orthodox people can attend services on Christmas Eve and on the day of the Nativity of Christ."

Poetin zelf maakte zijn eigen 1-2'tje vervolgens af met: "Proceeding from the fact that a large number of citizens professing Orthodoxy live in the areas of hostilities, we call on the Ukrainian side to declare a cease-fire and allow them to attend services on Christmas Eve, as well as on Christmas Day", tot morgen 7 januari 00:00. Opvallend, tijdens de niet-orthodoxe kerst gingen massale Russische beschietingen op Oekraïense civiele doelen onverminderd door. Al vieren de meeste Oekraïners kerst ook op 7 januari ipv 25 december.

Hoe dan ook, Oekraïne wijst het voorgestelde staakt-het-vuren van de hand. Zelensky: "They now want to use Christmas as a cover, albeit briefly, to stop the advances of our boys in Donbas and bring equipment, ammunitions and mobilised troops closer to our positions".

Er zijn vast genoeg Realisten ™ die Poetin nog steeds zien als spiritueel ankerpunt tegen de drie W's [Woke, WEF en WAANZIN] die je op zijn woord kan vertrouwen en nooit een kerstbelofte zou verbreken. Maar Zelensky heeft hier natuurlijk gewoon gelijk. Een staakt-het-vuren is immers geen staakt-het-manoeuvreren, dus waarom zou een winnende partij hier de verliezende invasiemacht wegens "a large number of citizens professing Orthodoxy" drie dagen gratis hergroepering en bevoorrading gunnen?

UPDATE: luchtalarmen in Kiev, air strike alerts in heel Oekraïne.

Update: Ook artilleriebeschietingen over en weer op Bakhmut gaan gewoon door.

Mochten er ineens "UKR aanvallen" op RU kerken plaatsvinden, u was gewaarschuwd:

Hardste T-72 charge OOIT