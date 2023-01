Het is gewoon een pesterij naar de moslims.

Ik was vandaag op de markt en kocht een paar lekkerbekjes.

Doe ik wel vaker.

Vandaag zalm en zeebaars erbij.

Denk dat de visboeren op Overvecht 90% van hun omzet halen bij de moslimgemeenschap.

Zij gaan met tassen vol diverse vissen naar huis.

Een verbod op reclame gaat dat niet veranderen, want ze weten heel goed welke vissoorten ze willen hebben.

Lekker in de tajine.

Er zijn blijkbaar mensen die zich de pleuris ergeren aan visreclames in het straatbeeld, dan spoor je niet.

Ik vind wat van al die, hoe zal ‘k het noemen, “gayfoto’s” in de abri’s.

Of een verzonnen situatie waarin Omar & Fatima geen huissleutel krijgen en Annemarie & Jeroen wel.

Maar om een verbod te eisen op dat soort gedwongen ideële reclame gaat mij wat ver.

Maar goed, ik dwaal af.

Het is natuurlijk niet eens pesten naar de moslims, maar daar hebben de klagers niet eens over nagedacht.

Deden ze dat wel, wisten ze dat moslims hele grote vis consumenten zijn.

Zijn de klagers dan nog steeds zo standvastig?

Denk het niet.

Het verandert ook niets natuurlijk zo’n verbod.

Jongeren roken weer meer dan ooit en er wordt weer meer vlees gegeten.

Er wordt meer drugs dan ooit geconsumeerd.

Trek je conclusies.