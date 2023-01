Ik denk 2 zaken:

3 wereldtitels (als enige voetballer)

het feit dat er in zijn periode, zeg maar 1958-1970 niemand in de buurt kwam. Er was Pele en dan een hele tijd niets. Tegenwoordig heeft Messi concurrentie van Ronaldo, van Basten van Maradona etc. Hij was toen echt speciaal. En izjn mooiste actie wat mij betreft was geen goal, maar dat schot van de middelijn net naast, op WK70