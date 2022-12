Pelé, die eigenlijk Edson Arantes do Nascimento heette en volgens velen de beste voetballer ooit (op Maradona, Cruijff en Eric Viscaal na) was, is dood. De Braziliaan die volgens zijn eigen verhalen meer dan 1000 doelpunten maakte, werd in 1958, 1962 (was ie voornamelijk geblesseerd, maar toch) en 1970 wereldkampioen. Dat kan bijvoorbeeld Andries Noppert hem niet nazeggen. Ook buiten het veld wist Pelé te scoren, met ten minste zeven kinderen bij drie verschillende vrouwen. Hij speelde vrijwel zijn hele leven voor het Braziliaanse Santos, en kwam dus nooit uit voor Europese clubs. Na zijn actieve carrière (Netflix-docu uit 2021 hierrr) was hij voornamelijk icoon van de FIFA (gezellige bond, red.) en maakte hij reclame voor erectiepillen. Pelé was al een tijdje ziek en is 82 jaar geworden.

Instabericht dochter