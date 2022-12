Een frikadel is een soort mislukte gehaktbal. Een frikandel is zo'n goddelijke bruine staaf. Dat veel mensen nog steeds denken dat je frikandel zonder 'n' moet schrijven, komt doordat het jaren zo in het Groene Boekje heeft gestaan. Toen het woord 'frikadel' daar in 1954 in werd opgenomen, bestond de frikandel nog niet (of net wel, want die werd in datzelfde jaar op de markt gebracht; in dat geval bestond hij te kort om een vermelding in het GB te kunnen hebben). Pas een jaar of 50 later is het woord 'frikandel' in het Groene Boekje opgenomen.