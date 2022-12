Taliban



"... Minister Kaag ...

Nederland zal daarnaast bijdragen aan steun voor de Afghaanse bevolking. De minister pleitte ervoor dat de steun in overeenstemming moet zijn met humanitaire principes en het humanitair recht, georganiseerd in samenwerking met de VN en andere donors. “Voor de stabiliteit van het land hebben we een Europese aanpak nodig, ook om de buurlanden te helpen. Vandaag spraken we af dit in een regionaal platform te doen met focus op migratie, terrorismebestrijding en het bestrijden van drugshandel”, zei de minister." Dit was nieuws van september 2021. Niet eens zo lang geleden dus.



Ook de Taliban krijgt geld van Kaag. En dat geld geven deed ze eerder ook. De UNRWA met die PLO scholen waar raketten werden gevonden. Daarna, toen Carla Del Ponte vertrokken was, kregen de "gematigde rebellen" in Syrië geld en wapens. En ze werkte ook voor Sudan maar over boko haram en de genocide op christenen die daar al jaren plaats vind zwijgt ze.



Dat maakt dat ik haar niet vertrouw. Ze is niet mijn minister.