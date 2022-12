Daar hebben we weer een video rechtstreeks uit de rauwe realiteit van de samenleving. Een realiteit waarin een 16-jarige ""Fransman"" met 140 km/u door het centrum van Amersfoort scheurt, omdat de blauwpetten ontdekten dat zijn Peugeot 2008 helemaal niet van hem is. De achtervolging eind juni startte al op de A27 bij Meerkerk, dus een beetje jammer dat we alleen de eindsprint door het centrum van Amersfoort zien. Kom op sociale media-medewerker met een salaris tussen de 2.749 en 4.487 euro, al die wagens zitten barstensvol met camera's, daar was echt iets uitgebreiders van te maken. Maar eerlijk is eerlijk: hij knalt echt snoeihard door Amersfoort. We zijn niet verbaasd dat hij zijn bocht verpestte en die Volkswagen ramde. Daarna was het met een rokende Peugeot, treurige navigatiekeuzes en matige sprintkwaliteiten van de bestuurder ook zo voorbij. Wat zal de eigenaar van de 2008 blij zijn dat hij zijn auto terugkrijgt met de voorkant in de kreukels. Helaas wordt niet vermeld met welke tik op de vingers de racende crimineel wegkwam, maar gezien het gaat om een minderjarige zonder Nederlands paspoort, zijn onze verwachtingen niet al te hoog.

PS: Maak die voorruit eens schoon!