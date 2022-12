Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat betekent dat de media het leuk vinden om oplichters, charlatans en andere Van Rijbroeks-achtige typetjes het woord te geven en een compleet random voorspelling voor 2023 uit de duim te zuigen. Onzin waarvan 95 procent niet uitkomt en de overige vijf procent goed is gegokt op basis van de bestaande trends. En om dat te bewijzen is hier de grote factcheck van de voorspellingen van een jaar geleden voor 2022.

We beginnen bij RTL Nieuws waar ze ondanks belabberde resultaten uit het verleden toch weer Sonja Dover en Thomas Woolthuis van stal haalden.

1. Ik zie massale arrestaties. Een burgeropstand, een burgeroorlog. - Ja zweefmolen, ieder jaar zijn er arrestaties. Dit jaar hadden we de boerenprotesten, maar een burgeroorlog kunnen we dat met de beste wil van de wereld niet noemen.

2. Rusland is bezig om een deel van Polen te bezetten. Eigenlijk neemt Rusland een deel in van Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije. - Het is oprecht knap om zoveel landen te noemen en dan niet Oekraïne mee te pakken. Chapeau!

3. Ook denkt Dover dat nieuwe virussen zich zullen aandienen en dat er een vaccinatieplicht komt. - Nope en nope.

4. Songfestival: Volgens haar zijn Italië, Luxemburg, Kroatië en Noorwegen potentiële winnaars. - Zesde, deed niet mee, haalde finale niet en tiende. Zucht.

5. President Biden zal uit de roulatie gaan omdat hij ziek wordt, of iets anders. En Kamala Harris zal het overnemen. - We snappen dat je dacht dat dit een zekerheidje was, maar nee.

6. In de winter komt een nieuwe variant van het virus en gaan we weer in lockdown. - Noooooope.

7. Ze worden weer weggestuurd, dus Rutte 4 zal niet lang blijven zitten. - Deze had inderdaad moeten uitkomen, maar helaas zaten ze er ook hier naast.

De Telegraaf haalde Baba Vanga, een blinde waarzegster uit Bulgarije, uit haar graf, maar die zag het niet heel goed. Ze stierf dan ook al 25 jaar geleden, maar gelukkig werkte ze ver vooruit.

1. VR neemt de wereld over - Nee Zuckerberg, rot op!

2. Pandemie vanuit Siberië - Hoe dodelijk die Russen ook zijn op het slagveld: Nee.

3. Watertekorten - Dit klopt wel, maar is ook al jaren gaande. Al blijven de voorspelde grote politieke gevolgen nog uit.

4. Buitenaardse wezens - Hahahahahahaha, *haalt adem* hahahahahaha.

5. Hongersnood in India - Nee. Nou ja, niet meer dan normaal.

6. Meer aardbevingen en tsunami’s - Ja, Australië had een beetje natte voeten, maar een 2004-tsunami bleef uit.

Gelukkig was daar ook huisparagnost Liesbeth van Dijk voor de lokale voorspelling in de T. die toch de T. blijft.

1. Rutte 4 valt heel snel weer uit elkaar. - Wederom, daar hopen we ook nog steeds op, maar gebeurde dus niet.

2. André Hazes Jr. zonder nieuwe vriendin. - Yeah right

3. Lil' Kleine en Jamie Vaes uit elkaar en vinden een ander. - Goh, het minst stabiele koppel ter wereld uit elkaar. Wie had dat kunnen denken.

Oplichter Paragnost Thomas Woolthuis mocht al bij RTL verschijnen, maar was zo populair dat hij er voor Hart van Nederland ook wat onzin uitperste.

1. Max gaat geen wereldkampioen worden. - Max, Max, Max, Super Max, Max!

2. Oranje wordt in Qatar geen kampioen. Misschien Brazilië of Argentinië. - Wees niet bang, niemand dacht dat Oranje kampioen ging worden. Argentinië pakt ie wel mooi mee door twee grote voetballanden te noemen.

3. Gordon woont weer in Nederland. - Nope, woont nog steeds in de woestijn.

4. We gaan geheid weer te maken krijgen met lockdowns. - Even afgezien van de lockdown waar je op het moment van de voorspelling in zat: Neeeheeeeee

En dan hebben we Paravisie.nl waar paragnost Jan C. van der Heide zijn GRATIS voorspellingen deelde. Daar zijn ze zo trots op, dat er al een link naar de 2023-voorspellingen bij staan, maar dat kan niet op basis hun correctheidsscore zijn.

1. "Derde en vierde booster prik zullen nodig zijn" - Klopt, maar de verdere voorspellingen over het koppelen van de QR-code aan de gemeentelijke basisadministratie en het chippen van alle Nederlanders klopte weer niet.

2. "Er zal een cryptomunt worden geïntroduceerd die gekoppeld is aan de waarde van de euro." - Euro-stablecoins bestaan al jaren, maar hebben nauwelijks invloed. En vanuit de traditionele financiële instellingen is niets in deze richting ingezet.

3. "Mark Rutte is in Brussel aan het lobbyen voor een belangrijke functie." - Mark lobbyt waarschijnlijk al tien jaar voor een plek in Brussel, maar zit helaas nog in Nederland.

4. "Ernstige maatschappelijke onrusten in Rusland, er komt steeds meer een sfeer van een komende revolutie. Poetin wankelt, ook zijn gezondheid." - Poetin wankelt inderdaad, maar juist niet vanwege interne onrusten.

5. "Kolonies van Tiny Houses zullen ontstaan vooral onder de jongeren die geen huis kunnen krijgen. Ook steeds meer ouderen kiezen voor een Tiny House." - Is dit geschreven door het AD? Alsook: nee.

6. "Koning Willem Alexander zal (nog) meer aan zijn conditie en gezondheid gaan werken, waarmee hij velen inspireert." - Hahahaahahahaha.

7. "Tussen Harry en Meghan zal op termijn de spanning meer en meer toenemen. Harry krijgt steeds meer moeite om in de USA-plasticwereld te leven." - Harry is helemaal happy bij Meghan en verdient miljoenen aan het delen van familiegeheimen.

8. "Gordon zet uiteindelijk vraagtekens bij wonen in het buitenland, hij keert steeds weer terug in de moederschoot Nederland." - Populaire voorspelling, maar hij woont nog steeds in de homohatende woestijn.

9. "Een nieuwe drug zal worden geïntroduceerd. De werkzaamheid zal aanzienlijk langer zijn dan welk ander middel dan ook, en gevaarlijker." - Was leuk geweest, maar nee.

Kort samengevat: de score was weer bedroevend en wij van GeenStijl durven wel te voorspellen dat de claims voor 2023 even slordig uit de duim zijn gezogen. Dit is niet de visualisatie van de aftakeling van een oud-president, maar zijn uitspraken van compleet onbenullige personen. Stop gewoon met deze onzin stelletje fake news-verspreiders.