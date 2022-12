Habtamu de Hoop van boomerpartij PvdA (het jongste lid van de PvdA is hij zelf) heeft maar weer eens een brandende pijl afgeschoten richting de boomers. Want dat is wat getapte jongens doen: boomers pesten. Het mooie is dat het niet eens klopt: de boom begon in 1946 en Nelleke Noordervliet is van 1945. Bovendien vergeet De Hoop wel een paar oorlogen op het continent - maar verder heeft-ie natuurlijk wel gelijk met dat larmoyante zilveren lepel-geleuter van Noordervliet. Enfin, Habatmu heeft met z'n grote bek nu een horde boze boomers achter zich aan en dat is echt ronduit geweldig. Ze gingen met het pijltje naar iexplore.exe, toen heeft hun kleinzoon een account aangemaakt op Twitter en nu is dat het platform waarop ze ouderenhaat zitten te hooivorken met gekwaak over dat ZIJ deze samenleving hebben opgebouwd. Deze en deze en deze en deze en deze en deze en deze en deze enzovoorts enzovoorts allemaal BOOS BOOS BOOS op Habtamu. Hee Happie doe je even lievvvv voor opa en oma?