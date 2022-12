Pijlen die over het dak verdwijnen, champagnekurken die worden opgezogen in de duisternis van de nacht en vuurwerkvervangende droneshows die niet doorgaan: Nederland kan zich opmaken voor een winderig einde van het jaar. Windstoten met orkaankracht die uw vreugdevuur extra gratis over heel Den Haag uitstrooien. Dat zegt niet alleen Heinrich hierboven die ons land verbergt achter paniekerige waarschuwingsborden, maar wordt bevestigd door @Jantje_ en die geloven we direct op zijn mooie blauwe vogel. U krijgt vlagen wind tot 120 km/u in uw bakkes tijdens het proosten met de buurtjes. Dan gaat het op 1 januari een keer niet alleen over die flapdrol die een nitraat in zijn reet stak en de erbarmelijke staat van ons landelijke cabaret, maar ook over rondvliegende dakpannen, omgewoeide bomen en kanteltrucks. Gelukkig zijn ze al begonnen met de bouw van de vonkenmachines.