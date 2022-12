Als het vriest moet ik telkens weer terugdenken aan die keer dat het ontzettend koud was tijdens carnaval. Het was ergens in de jaren tachtig en het vroor een graad of twintig. Ik vierde carnaval in Maastricht en dat is straatcarnaval, dus dan ben je de klos in je carnavalskostuum van dunne kunstzijde. Ik herinner me nog dat het bier bevroor in de plastic beker die je in je hand had en dat ik van pure ellende een pyjamabroek had aangetrokken onder het kostuum. Toch was het een geslaagde carnaval. Hossen totdat je warm werd. Nou ja warm: minder koud.