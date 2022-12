We zeiden het u al vanmiddag: we zitten middenin een IJZEL ATTACK des DOODS. Dientengevolge luidt het Rijkswaterstatelijk advies momenteel: ga niet de weg op, behalve als het niet anders kan (of als u er al bent, denken wij dan, lijkt ons niet verstandig om zomaar van de weg af te sturen, maar wat weten wij, wij zijn geen Rijkswaterstaat). "Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat er vandaag al meer dan twee miljoen kilo zout is gestrooid." Twee miljoen kilo zout, dat is ongeveer wat er vanavond in onze wond van de kwartfinale is gegooid door die klote Argentijnen. Hoe dan ook, hou u veilig, behouden vaart op eigen kompas.

Twee. Miljoen. Kilo.