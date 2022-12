Uit de link van Ronaldo.

"The American Journal of Medicine, gebaseerd op zo'n 11,2 miljoen Canadezen. "A total of 11,270,763 individuals were included, of whom 16% had not received a COVID vaccine and 84% had received a COVID vaccine. The cohort accounted for 6682 traffic crashes during follow-up. Unvaccinated individuals accounted for 1682 traffic crashes (25%), equal to a 72% increased relative risk compared with those vaccinated."

Ja. Omdat niet iedereen een idioot is. Laten we eerlijk zijn. Het is niet het neusje van de zalm waar we het over hebben. Blijft een raar onderzoek.

Verder denk ik bij gladheid altijd maar blijf gewoon thuis tenzij je echt moet.