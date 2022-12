Verklaring: omdat het stuk voor stuk strijders zijn die de dood niet vrezen.

Oplossing: ongevaccineerden moeten de gehele kuur inclusief boosters inhalen om hun risico op verkeersongelukken te reduceren.

We citeren de studie uit The American Journal of Medicine, gebaseerd op zo'n 11,2 miljoen Canadezen. "A total of 11,270,763 individuals were included, of whom 16% had not received a COVID vaccine and 84% had received a COVID vaccine. The cohort accounted for 6682 traffic crashes during follow-up. Unvaccinated individuals accounted for 1682 traffic crashes (25%), equal to a 72% increased relative risk compared with those vaccinated." Mompelt iets over een konvooi. Conclusie: "Coronavirus disease (COVID) vaccine hesitancy is a reflection of psychology that might also contribute to traffic safety." Zo is dat. Verkeersregels zijn suggesties, aanmoedigingen, tips hoogstens.

En dan nu een studie naar vatbaarheid voor massapsychose!