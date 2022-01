Ja sorry hoor, maar heel veel mensen riepen bij het uitbreken van COVID19, als in 2019 dat men heeeeeeeel erg moet oppassen met het weggeven van vrijheden. Tijdelijk is *nooit* tijdelijk in de politiek. Het inperken van vrijheden is *altijd* blijvend. Mensen snappen dat niet. Ook al draai je namelijk bijvoorbeeld een avondklok terug: Mensen zijn gewend geraakt aan het feit dat er uberhaupt een avondklok ingevoerd kan worden. Dit had al vanaf dag 1 een totale NO-GO moeten zijn. Niks geen avondklok. Het was een nutteloze maatregel die er alleen maar voor gezorgd heeft dat de weerstand tegen een avondklok tot in de verre toekomst een stuk is afgenomen. Dat is *ook* inperking van je vrijheid. Dat is het hele probleem in China, mensen zijn het gewend, ze protesteren niet, want het is normaal. Bij het zelfs maar tijdelijk inperken van je vrijheden hier, is het principe volledig hetzelfde. Mensen gaan het ok vinden, mensen gaan het daarna normaal vinden. En dan heb ik het nog niet eens over het feit dat dat soort wetten ingevoerd zijn, en noooooit meer uit de wet worden gehaald. Ze worden tijdelijk inactief gemaakt door een avondklok niet toe te passen, maar de wet is er, en de wet blijft er.

En dan nog te denken van de maatregelen die gewoon gehandhaafd blijven. Tot in het eind der dagen.

Hier is vanaf 2019 door heel veel mensen voor gewaarschuwd. Maar die werden allemaal weggezet als wappies. Nou fuck iedereen die dat deed, die verdienen het om opgesloten te worden in hun huis als ze straks elke maand een vaccin-shot moeten nemen voordat ze naar buiten kunnen.