Ja, weer even over die VIJFTIGDUIZEND CANADESE TRUCKS onderweg naar Ottawa om Trudeau van z'n troon te takelen. We zien alle filmpjes, en het zijn er heus veel hoor. Maar VIJFTIGDUIZEND TRUCKS (100 trucks maal 10 trucks en dat weer maal VIJFTIG trucks) is echt HEEL ERG VEEL. En we snappen heus hoe video's van zo'n 100 trucks achter elkaar (wat al echt heel erg veel is) er vanzelf uit gaat zien als 50.000, als iedereen maar blijft zeggen dat het er 50.000 zijn. Maar het zijn er dus echt geen vijftigduizend.

De politie van Ottawa houdt rekening met de aankomst van zo'n 1000 tot 2000 truckers, maar erkent dat de situatie "fluid and changing by the hour" is. De rechtse krant National Post sprak gister van "Hundreds if not thousands" truckers. CTV News Ottowa schrijft dat: "The first vehicles from a trucker convoy protesting COVID-19 vaccine mandates and other public health measures are expected to arrive in Ottawa today. It is yet to be determined how many trucks will drive through downtown. (...) Kingston police said Thursday evening that approximately 300 transport trucks and support vehicles will be departing for Ottawa. (...) Convoys from western Canada are scheduled to arrive in Arnprior, Ont. late Friday afternoon, before travelling into downtown Ottawa Saturday morning. Convoys from eastern Canada will roll into Vankleek Hill this evening, before completing the journey to Ottawa on Saturday morning."

Canada telt 120.000 vrachtwagenchauffeurs,12.000 tot 16.000 van hen zijn ongevaccineerd. En natuurlijk steunen gevaccineerde chauffeurs het protest ook, omdat het helemaal geen antivaccinatie-protest is, maar een antivaccinatieplicht-protest. En uiteindelijk is het protest natuurlijk gewoon een matig gearticuleerde verwerping van een wereldbeeld. Maar die cijfers doen wel nog meer twijfelen aan de 50K-claim. Of de situatie dusdanig fluïde is dat de politie er FACTOR VIJFTIG naast zit in hun voorbereidingen, moet nog blijken.

Desalniettemin, het zijn natuurlijk nog steeds wel heel veel truckers, en 5000 trucks in een stad geeft dezelfde videobeelden als 50.000 trucks in een stad, dus wat maakt die ene 0 ook eigenlijk uit. En het is sowieso niet een "small, fringe minority holding unacceptable views", zoals Justin Trudeau de protestbeweging noemt. Trudeau is hoe dan ook bang genoeg om zichzelf een thuisisolatie in te lullen met een Wallis de Vriesje, dus dat is sowieso al winst.

Overigens blijven we van mening dat Canada vernietigd moet worden.

