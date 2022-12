Haathut alFitrah was in 2017 een haathut. Haathut alFitrah was in 2018 een haathut. Haathut alFitrah was in 2019 een haathut. Haathut alFitrah was in 2020 een haathut. Haathut alFitrah sloot in 2021, maar nu is het 2022 en haathut alFitrah is gewoon weer een haathut. De plek waar met geld uit de Golfstaten antidemocratische ideeën over moskeebezoekers werden uitgespuugd, anti-Westerse retoriek werd gebezigd, aansluiting bij de Nederlandse samenleving werd ontmoedigd, elementen van de sharia aanwezig waren en moslims werden geradicaliseerd, bedreigd en geïntimeerd, is volgens de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma 'ondanks het fysieke vertrek doorlopend actief gebleven in de stad'. "Het gaat hierbij met name om de stichting al-Istiqaamah. Deze stichting omschrijft zichzelf als ‘een hulpverleningsinstantie die brede islamitische hulpverlening biedt aan meiden en vrouwen van twaalf jaar en ouder’. (...) Sinds kort ontplooit stichting alFitrah weer educatieve activiteiten in de wijk Overvecht, aldus Dijksma. Het gaat hierbij om trainingen en lezingen die op locatie en online worden gegeven." 'Op locatie' verraadt al: alFitrah heeft doodleuk weer een pandje. Eerst op bedrijventerrein Oudenrijn, later 'op een nieuwe locatie in de wijk Overvecht'. Nou. Lekker dan. Allah akbarrrrr!