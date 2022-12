"We do not shadow ban. (...) And we certainly don’t shadow ban based on political viewpoints or ideology." LUL NIET Vijaya Gadde dat deden jullie echt hartstikke wel. Maar laten we beginnen met wat nuance, zo doen we dat hier immers.

Zoals mede-auteur van de bovenstaande grondleggende blogpost eind juli 2018, Twitters "former GM of Consumer / head of product" Kayvon Beykpour aangeeft, ontkende Twitter naar de letter niet dat het bepaalde content onderdrukt. "We do rank tweets and search results. We do this because Twitter is most useful when it’s immediately relevant. These ranking models take many signals into consideration to best organize tweets for timely relevance. We must also address bad-faith actors who intend to manipulate or detract from healthy conversation."

Maar u voelt natuurlijk ook wel aan hoezeer het thema daarmee in een semantisch spelletje verandert. En uit de TWITTER FILES 2 blijkt nu dat rechtse accounts wel degelijk massaal ge-shadow banned werden - en echt wel degelijk uit ideologische overwegingen.

Het was op elk niveau mensenwerk, en Twitter bestond voor 99% uit Democraten of erger. Maar op het allerhoogste niveau werden de beslissingen over de grootste accounts zoals Trump, Libs of TikTok enz. genomen door een geheime groep die zich eerder op persoonlijke voorkeur dan statutair beleid beriep.

"But there existed a level beyond official ticketing, beyond the rank-and-file moderators following the company’s policy on paper. That is the “Site Integrity Policy, Policy Escalation Support,” known as “SIP-PES. This secret group included Head of Legal, Policy, and Trust (Vijaya Gadde), the Global Head of Trust & Safety (Yoel Roth), subsequent CEOs Jack Dorsey and Parag Agrawal, and others. This is where the biggest, most politically sensitive decisions got made. “Think high follower account, controversial,” another Twitter employee told us. For these “there would be no ticket or anything.”

Na de breek 30 smultweets die bevestigen wat iedereen eigenlijk allang wist. Oh ja, en Twitter-medewerkers konden al uw DM's lezen. @Matt Taibi komt binnenkort met PART 3.

press x to doubt

Daar gaan we, na de breek