Okay, onderstaand 41 tweets waar mogelijk als screenshot, en waar nodig opklikbaar embedded. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen: beide politieke partijen hadden de optie om tweets te laten reviewen of zelfs te laten verwijderen. Maar dat systeem leunde op menselijke contacten, en aangezien Twitter letterlijk voor 99% uit Democraten bestond, hadden de Democraten veel meer toegang tot politieke censuur. Taibi: "This system wasn't balanced. It was based on contacts. Because Twitter was and is overwhelmingly staffed by people of one political orientation, there were more channels, more ways to complain, open to the left (well, Democrats) than the right."

En dat brengt je natuurlijk bij het heerlijkste verhaal van dit decennium: Hunter Bidens LAPTOP FROM HELL. Want dat ging volgens Taibi ook precies zoals iedereen dacht dat het ging. "Twitter took extraordinary steps to suppress the story, removing links and posting warnings that it may be “unsafe.” They even blocked its transmission via direct message, a tool hitherto reserved for extreme cases, e.g. child pornography."

THE TWITTER FILES