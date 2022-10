Sorkin (Dealbook) schrijft:

Musk is already weighing one big change: making users pay to remain verified on the service, Platformer reports. Under the plan reportedly being considered, users would have to subscribe to Twitter Blue, which is expected to eventually cost $19.99 a month, or lose their coveted blue check mark badges. (Employees working on the project are said to face a Nov. 7 deadline or risk being fired, according to The Verge.) “The whole verification process is being revamped right now,” Musk tweeted.

En ik meen ergens gelezen te hebben, misschien op twitter, dat er mogelijk verschillende "kanalen" komen: een twitter voor linkse mensen, voor racisten etc zodat iedereen lekker in zijn eigen badje van gelijk gestemden kan zitten.

Zoals iemand hierboven al zei: bij GS kun je uitgebreider discussiëren, ken je elkaar beter, krijg je feedback, alleen is het niet internationaal. Ik persoonlijk heb nog nooit wat teruggehoord op een tweet en hier krijg ik wel, soms zelfs teveel, discussie. GS is beter als discussie platform, althans vooralsnog voor mij.