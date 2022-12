Na Jan Slagter, Gordon, die mevrouw die wegliep vanwege Gordon, erfpachters in Amsterdam en boodschappers die 14 cent te veel betalen voor een pak cornflakes, heeft het Algemeen Dagblad een nieuw slachtoffer gevonden: mensen die voor hun lol oranje kleren aan doen en heel veel geld betalen om net geen echte voetbalsfeer te maken bij wedstrijden van het Nederlands elftal. Na de openingsalinea waren wij al in tranen. "Een groepje Oranjefans staart wat weemoedig in hun glazen, in een hotelbar in Doha. Bij vorige toernooien was het altijd duidelijk waar je moest zijn als je zin had in een feestje, mijmeren ze. Dan sprak de supportersvereniging met een kroegeigenaar af dat hij de aangewezen gastheer zou zijn voor de Nederlandse fans, en was het elke avond bal." U kunt ons wegdragen hoor. "De ambiance bij de preparty van de KNVB, op de dag van de eerste wedstrijd tegen Senegal, was zo treurig dat die voor het vervolg van het toernooi werd geschrapt." Geschrapt! De preparty!

Ene 'Marco' uit 'Montfoort' vat het sentiment een samen: "Ik was onlangs ook bij de Grand Prix van Abu Dhabi. Daar stikte het van de Nederlandse Max-fans, maar daar hoor je niemand over. Door wie denk je dat dat circuit gebouwd is?" Precies! Het is allemaal de schuld van de Rabobank media! "De oorzaak voor de geringe belangstelling is volgens de fans eenvoudig: de verslaggeving door de media. Het toernooi in Qatar is daardoor ‘kapot gemaakt’, stellen zij. Een aantal van hen zegt door mensen uit hun directe omgeving met de nek te zijn aangekeken toen ze besloten om toch af te reizen voor het WK." Oei. Dan word je dus én met de nek aangekeken én dan gaat de preparty ook nog eens niet door. Gelukkig is er ook goed nieuws, zegt Marco. "Ik heb al veel toernooien meegemaakt, maar zo goed als hier was het nergens geregeld. Neem het vervoer: we kunnen met de metro overal gratis naartoe. In andere landen had je al geluk als er een bus naar het stadion ging" Kijk! Daar hoor je dooie arbeiders niet over! Sterkte allemaal morgen!

Slachtoffers!