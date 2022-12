Nigeria voorland! Want ook de EU introduceert binnenkort natuurlijk hun eigen Central Bank Digital Currency Euro. Bekend van écht geen enkele use case hebben behalve overheden middels geld waarvan geprogrammeerd kan worden hoe u het besteedt en/of vooral niet opspaart, nog veel meer macht geven. Enorm mooi hoe Nigeria elk geneuzel over "financiële inclusiviteit" overslaat en gewoon meteen hun cash-opnames per direct tot $45 per dag beperkt.

"Nigeria Caps ATM Cash Withdrawals at $45 Daily to Push Digital Payments," kopt Bloomberg. Het beleid is o.a. om "vervalsing tegen te gaan en het ontmoedigen van het betalen van kidnappers die cash eisen." En, met die goede bedoelingen zegt Nigeria's director of banking supervision Haruna Mustafa: “Customers should be encouraged to use alternative channels (Internet banking, mobile banking apps, USSD, cards/POS, eNaira, etc.) to conduct their banking transactions.”

Ja ja, "eNaira etc."! We gaan het zien. Kleine kanttekening wel; Nigerianen kunnen nog steeds boven de $45 per dag opnemen, maar voor particulieren komt daar dan een 'toeslag van 5% bovenop, en voor bedrijven 10%. Benieuwd naar wat een CBDC is? Kijk dan naar het onderstaande filmpje gepusht door Kaag, waarin het precies niet uitgelegd wordt.

Even kijken zodat u nog niks weet