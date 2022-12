Belangrijkste vertaalde deel uit het bijschrift: "De vliegvideo's zijn allemaal leuk en aardig. Vliegende straaljagers, afgevuurde raketten. Maar helaas is er maar weinig begrip voor hoe het er achter de schermen aan toe gaat, dus ik besloot een onbewerkte foto te plaatsen." We leren helaas niet wat de precieze toedracht van het bebloede gezicht was, maar ook de luchtoorlog is meedogenloos.

Volgens dit nieuwsbericht zou KARAYA in oktober in twee dagen maar liefst vijf Iraanse Shahed zelfmoord-drones en twee kruisraketten neergeschoten hebben, waarna hij zijn schietstoel moest gebruiken omdat zijn toestel ernstig beschadigd was. Mogelijk is bovenstaande afbeelding een foto van de nasleep van die EJECTIE. Na de breek een aantal foto's die met afstand het beste Tinderprofiel in de Slavische wereld zouden vormen.

Zeer waarschijnlijk KARAYA's MiG-29 in kwestie

Hall of Fame tweet ging overdrachtelijk over KARAYA

hard

Vooroorlogs maar ook hard

Zo liggen wij er meestal ook bij na ejectie

Combat stache

Extreem welverdiend

Lekker hoor Maverick

Taking names

Poro!