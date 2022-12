De T. was vandaag zo vriendelijk even voor te rekenen wat ongesteld zijn op jaarbasis kost. Zit u? Houdt u vast. Niet schrikken. €35,- per jaar voor wie tampons gebruikt. €175,- per jaar voor wie liever maandverband heeft. Op jaarbasis! En uitgaande van de zwaar menstruerende medemens, die 1/3 van het jaar ongesteld is. Ik wist niet dat het kon, maar ik ben een vent, dus ik ga daar niet over in discussie. Waar ik wel wat van vind en wat ik niet normaal vind, is dat persoonlijke hygiëne blijkbaar een collectieve verantwoordelijkheid is geworden en tot overheidstaak is verheven. Wat gebeurt hier? De overheid kwam al veel te ver achter de voordeur. En zit nu dus letterlijk in je broekje! Als je als vrouw/menstruerend menshet niet voor elkaar krijgt om je menstruatieproducten aan te schaffen, dan schort er iets aan je uitgavepatroon en aan je arbeidsethos. Een 20-jarige die 3 uurtjes vakkenvult bij de AH, heeft al een jaarvoorraad tampons bij elkaar. Maar blijkbaar zijn veel menstruerende slachtoffers daar niet toe in staat. Diezelfde aanstellers zeggen het wel heel belangrijk te vinden, want ze geven aan thuis te blijven van werk of school omdat ze door hun voorraad heen zijn. Maar als het zo belangrijk voor je is, dan zorg je toch dat je deze producten bovenaan je boodschappenlijstje hebt staan en pas als dit gekocht is andere aankopen doet? Kun je deo en shampoo dan wel betalen??? Of je bent natuurlijk echt heel arm. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar dan is dit gratis tampons voorstel niet de oplossing van je problemen, lijkt me. Eerder een beledigende middelvinger van de linkse partijen die kennel ijjk niet in staat zijn om iets aan armoede te doen.

Tot slot nog één nuance: kinderen! Die kunnen het niet helpen dat hun ouders hun ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen. Dus dat je daar wat voor doet, snap ik. Maar dit voorstel is niet specifiek gericht op kinderen.