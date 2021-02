Zo. Dat is een verhelderend rapport met zeven verhelderende conclusies en zeven verhelderende aanbevelingen over de miljoenmiljard problemen van burgers die met uitvoeringsorganisaties (dat zijn organisaties, die dingen uitvoeren, red.) van de overheid te maken krijgen dankzij de 150 aandachtstrekkers die de hele dag proberen met hun snedige opmerkingen en/of GESCHOKTE reactie over wat ze nou weer in de krant hebben gelezen bij De Vooravond/M/Jinek/Op1/Tijd voor MAX/Goedemorgen Nederland/De Nieuws BV/Gourmetten met Francisco van Jole/Matthijs Gaat Door/Baantjer/Dit Is De Dag/NOS Acht Uur Journaal/ NOS Zes Uur Journaal/NOS Late Journaal/NOS Journaal op een andere tijd/Nieuwsuur/Wie Is De Mol/De Gevaarlijkste Wegen/Animal Crackers/RTL Nieuws/Hart van Nederland/Omroep Brabant Nieuws/Marble Mania te komen.

Wij hebben de conclusies even voor u vertaald.

Punt 1: Regels zijn veel te ingewikkeld (zie: alle regels)

Punt 2: Als het fout gaat, durven ambtenaren dat niet bij hun meerderen te melden, omdat ze bang zijn voor gezeik

Punt 3: Het kan de Tweede Kamer allemaal niet verrotten (zie de punten over de Kamer hieronder)

Punt 4: Ministeries hebben te veel macht, de Kamer en uitvoeringsorganisaties te weinig

Punt 5: Kamer en Kabinet hebben uitvoeringsinstanties jarenlang verwaarloosd

Punt 6: Niemand doet iets met oplossingen vanuit de werkvloer

Punt 7: Beleid wordt niet geëvalueerd

En dan doen we ook nog even de zeven aanbevelingen over de Kamerleden In Dit Land. Die hebben we ook maar even vertaald.

Punt 1: Ze praten niet met burgers

Punt 2: Ze hebben geen aandacht voor de uitvoerbaarheid van hun plannen

Punt 3: Als hun plannen dan niet uitvoerbaar blijken te zijn, doen ze niks

Punt 4: Ze vertrouwen niemand (dit is trouwens de schuld van al die onbetrouwbare voorliegers op ministeries, red.)

Punt 5: Ze zijn niet geïnteresseerd in informatie

Punt 6: Ze geven mensen op de werkvloer geen waardering en zeggenschap

En wat is dan puntje 7? "Evalueer de impact van deze aanbevelingen een jaar na behandeling in de Tweede Kamer"

Nou die doen wij alvast hoor: alle Kamerleden zijn vandaag GESCHOKT over de uitkomsten van het rapport en willen dat best in de media komen uitleggen, ze zijn het allemaal ontzettend eens met deze aanbevelingen en dan blijkt volgend jaar dat er eigenlijk niks van terecht is gekomen. Groetjes!

Dit weten we ook pas een jaar of 30