Ze kappen ermee, Fat Mike en z'n punkpartners van NOFX. Nog een rondje touren in 2023, dan nog wat materiaal op (drie) albums knallen en dat was het dan. In de aanloop naar de onvermijdelijke dood van de punkgrootheden is er nu Double Album, niet per se een dubbelaar maar gewoon het tweede deel van het in 2021 verschenen Single Album. Volgens Fat Mike niet geweldig, volgens GeenStijl wel: het voert ons terug naar 90s en 00s NOFX toen ze in turbotempo de wereld veroverden (Punk in Drublic, Pump Up the Valuum). Het begint hartstikke lekker met Darby Crashing Your Party, het eindigt fenomenaal met Gone with the Heroined (video boven) en we lezen her en der al wat geschokte reacties op het nummer Is It Too Soon If Time is Relative, waarin natuurkundige Stephen Hawking met rolstoel en al voor een tweede keer wordt gecremeerd: "I'm feelin' a little Stephen Hawking, hey hey hey / When I saw him on TV / I thought he looked crazy / Then my friend John told me that he's just really lazy / So lazy he could only write A Brief History of Time / He maybe smart but to me he's just a creepy narcoleptic mime." Prach-tige ophef hoe mensen die zichzelf veel te serieus nemen nu roepen dat het een SCHANDE is dat zo'n briljante man als Hawking wordt afgemaakt... door de Pierrot de Clown van de punk, lieve mensen. Mocht u punk nou helemaal niks vinden, er is meerrrr nieuwe muziek. Zo is er ook een leuke verrassing voor onze eindbaas GU. Hij is helemaal gek van metal én van Agnetha Fältskog van ABBA en dat treft, want de Finse band Amberian Dawn (symfonische metal, dus helemaal ruk) heeft een plaat uitgebracht met metalcovers van ABBA-troep. Van harte gefeliciteerd ermee GU, nog een fijn weekend!

